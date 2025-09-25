Morto Billy Vigar | tragedia nel calcio inglese si è spento a 21 anni il calciatore cresciuto nell’Arsenal La ricostruzione dell’accaduto

Juventusnews24.com | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Morto Billy Vigar: tragedia nel calcio inglese, è scomparso a 21 anni il calciatore cresciuto nellArsenal. La ricostruzione di quanto successo. Una tragedia che scuote il mondo del calcio, un lutto che unisce al di là di ogni bandiera. Si è spento a soli 21 anni Billy Vigar, giovane attaccante inglese cresciuto nel vivaio dell’ Arsenal. Il calciatore ha perso la vita in seguito a un drammatico incidente di gioco avvenuto durante una partita. L’incidente e la corsa disperata. La tragedia si è consumata durante il match tra il suo Chichester City e il Wingate & Finchley. In uno scontro di gioco, Vigar ha battuto violentemente la testa contro un muretto di cemento a bordo campo, riportando una gravissima lesione cerebrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

