Morto all’improvviso quanto dolore Addio a un mito della musica italiana | la triste notizia è appena arrivata
Il mondo della musica italiana piange la scomparsa di Massimo Pacciani, noto batterista e percussionista che, nel corso della sua carriera, ha collaborato con alcuni tra i più grandi nomi del panorama nazionale. La notizia della sua morte ha colpito profondamente colleghi e appassionati, lasciando un vuoto nel cuore di chi ha conosciuto la sua arte e professionalità. Nato come musicista da studio, Massimo Pacciani ha prestato il suo talento a numerosi artisti di fama, tra cui Laura Pausini, Raf, Irene Grandi, Fiorello, Michele Zarrillo, Antonello Venditti, Umberto Tozzi, Marco Masini, Paolo Vallesi e Ivana Spagna. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
