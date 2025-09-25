Morti sulla strada Roma ha più pedoni uccisi di tutte le altre grandi città italiane messe insieme

Nel settimo Rapporto sulla mobilità la fotografia della sicurezza sulle strade di Roma. Morti in calo del 13%, ma aumentano gli incidenti. Emergenza pedoni nella capitale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morti strada roma haVittime della strada, Roma è ancora prima in Italia ma i morti sono in calo del 13% - Il dato riportato nel settimo Rapporto sulla mobilità. msn.com scrive

Incidenti a Roma, strage infinita: due morti in 48 ore - Una 35enne travolta a Fiumicino: con lei il figlio, rimasto illeso, un 20enne morto sulla Nomentana, grave un motociclista ... Si legge su rainews.it

