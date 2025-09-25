Morti sul lavoro in Emilia Romagna | 47 vittime da gennaio l' allarme di sindacati e istituzioni

Bologna, 25 settembre 2025 – Nel 2025, da gennaio a settembre, sono stati 47 i morti sul lavoro in Emilia-Romagna. Nello stesso periodo sono state denunciate 4.878 malattie professionali e 45.438 infortuni, stabili rispetto al 2024. Succede soprattutto nei settori più esposti, come edilizia e agricoltura, e crescono nell’industria. A preoccupare è anche l'aumento delle ore di cassa integrazione: +20% rispetto all'anno scorso. I dati sono stati forniti in commissione Giovani e Politiche per il lavoro, presieduta da Maria Costi, alla quale sono intervenuti l’assessore alle Politiche per il lavoro Giovanni Paglia e i rappresentanti sindacali in materia di sicurezza e legalità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

