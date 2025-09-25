Morti in esplosione azienda lutto cittadino a Marcianise
Tempo di lettura: 2 minuti Lutto cittadino per i tre lavoratori morti nell’esplosione del silos contenente oli esausti avvenuta venerdì 19 settembre nell’area industriale di Marcianise, nell’azienda Ecopartenope. Lo ha proclamato il sindaco di Marcianise Antonio Trombetta per il 51enne titolare dell’azienda Pasquale De Vita, per il 50nne rappresentante per la sicurezza dei lavoratori Ciro Minopoli, cognato di De Vita, e il 64 operaio Antonio Donadeo. Con proprio decreto, Trombetta ha ordinato “l’esposizione a mezz’asta della bandiera comunale, posta nel Palazzo comunale, listata a lutto per l’intera giornata di giovedì 25 settembre”, e ha invitato la cittadinanza “a osservare un minuto di silenzio alle ore 15:15 in segno di cordoglio per la tragica scomparsa dei tre lavoratori”, e i titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi “a chiudere o sospendere la propria attività sul territorio comunale dalle ore 15 alle ore 15:15 e di evitare di porre in essere comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
morti - esplosione
