Morte di Simona Bortoletto il sindaco | Non ci sono parole per lenire un dolore così profondo

Fiumicino, 25 settembre 2025 – “A nome mio, di tutta l’Amministrazione Comunale e di coloro che condividono dolore e preghiere, porgo le più sincere condoglianze alla famiglia di Simona Bortoletto “. E’ il sentito cordoglio del sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, per la scomparsa della donna investita a via Redipuglia ( leggi qui ). “Non ci sono parole che possano lenire un dolore così profondo: una giovane vita spezzata in un attimo – prosegue il Primo Cittadino -. In questo momento così difficile, il pensiero più sentito va al figlio: possa trovare la forza, l’amore e il sostegno necessari per affrontare questo difficile momento e crescere quanto più sereno possibile. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Simona Bortoletto uccisa da un automobilista mentre camminava con il figlio di 8 anni - L'uomo alla guida è stato denunciato per omicidio stradale. Secondo romatoday.it

Simona Bortoletto, mamma investita e uccisa da una Smart mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Illeso il bambino - Dramma a Fiumicino (Roma), una mamma è stata investita e uccisa mentre teneva per mano il figlio di 8 anni. Si legge su leggo.it