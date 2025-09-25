Morta dopo la liposuzione tre medici accusati dell'omicidio colposo di Simonetta Kalfus
La procura di Roma ha ricostruito la vicenda e ha chiuso le indagini sulla morte di Simonetta Kalfus. Tre medici sono accusati di omicidio colposo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: morta - dopo
Tania Bellinetti morta a Bologna dopo la caduta dal balcone, l’ex arrestato in Francia dopo la fuga: le accuse per Faiez Salmi, cosa non torna sul suicidio
Morta dopo 2 giorni di agonia la donna travolta da un’auto
Impagnatiello, la cognata e la T-Roc dell’orrore: così Giulia Tramontano è stata oltraggiata anche dopo morta
Addio a Claudia Cardinale, morta a 87 anni dopo una lunga carriera con i più grandi, da Federico Fellini a Luchino Visconti. Il ricordo della figlia Claudia Squitieri: "Il suo cinema esisterà sempre". Martina Proietti per il Tg3 delle 14:20 del 24 settembre 2025 - facebook.com Vai su Facebook
Morta dopo la liposuzione, tre medici accusati dell’omicidio colposo di Simonetta Kalfus - Tre medici, un chirurgo estetico, un anestesista e un medico di pronto soccorso, sono accusati dell'omicidio colposo di Simonetta Kalfus. Lo riporta fanpage.it
Morta per l'intervento al naso, i medici Procopio chiedono il «good standing» al ministero della Salute per operare all'estero - Dopo la tragedia di Margaret Spada vorrebbero andare a lavorare in Albania con il certificato di onorabilità professionale. Da roma.corriere.it