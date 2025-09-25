Morta a 30 anni l' etiope Shewarge Alene vinse la maratona di Stoccolma

Lutto nel mondo dell’atletica dove è morta a soli 30 anni l’etiope Shewarge Alene. A darne notizia gli organizzatori della maratona di Stoccolma, dove si era imposta appena 4 mesi fa, il 31 maggio. «Con profonda tristezza abbiamo ricevuto la notizia della scomparsa di Shewarge Alene, vincitrice della Maratona di Stoccolma. Alene si è sentita male durante una sessione di allenamento ed è stata. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Morta a 30 anni l'etiope Shewarge Alene, vinse la maratona di Stoccolma

In questa notizia si parla di: morta - anni

Celeste e Jacopo, due bambini uccisi da un virus: lei morta a 2 anni per un'infezione al cuore, lui (9 anni) aveva subìto un trapianto di fegato

Si perde nel bosco a 92 anni. Ritrovata morta tra i rovi. Wanda stroncata da un malore

Terracina, crolla il tetto del ristorante stellato "Essenza": morta una sommelier di 31 anni, ferite altre 9 persone

Truffa la gente raccogliendo soldi per una cagnolina morta da 7 anni e aggredisce con un pugno nell’occhio Ilaria Fagotto che oggi si è recata sotto casa sua per chiederle spiegazioni. Mirella D’Amico ha superato davvero il limite. Vi assicuro che non finisce q - facebook.com Vai su Facebook

Morta a 30 anni l’etiope Shewarge Alene: aveva vinto la maratona di Stoccolma 4 mesi fa - X Vai su X

Atletica: morta a 30 anni la maratoneta etiope Shewarge Alene - Aveva vinto la maratona di Stoccolma lo scorso maggio e sono stati proprio gli organizzatori della gara in Svezia a confermare la notizia del dec ... Segnala ansa.it

Malore durante l'allenamento, muore a 30 anni maratoneta etiope - Shewarge Amare Alene si è spenta in ospedale dopo un malore in allenamento ad Addis Abeba. Segnala gazzetta.it