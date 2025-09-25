Morì improvvisamente a tredici anni per un tumore | il torneo di pallavolo in ricordo di Mila
Era arrivata alla palestra “Flavia Casadei” di Viserba giovanissima insieme ad alcune sue amiche. E fin da subito, Mila Figueredo Dos Santos, aveva fatto capire a tutti di avere doti fuori dal comune. Come se nel suo dna la pallavolo fosse innata. Correva, saltava, schiacciava con una naturalezza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
