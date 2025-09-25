Morì a 20 anni in incidente la sua famiglia fonda l’associazione Un abbraccio per Alessio
Vanzago (Milano) – “Perdere un figlio è l a cosa peggiore che possa capitare. Nessuno ci restituirà Alessio, ma fin da subito abbiamo pensato che da questa tragedia poteva nascere qualcosa di bello, buono e concreto per gli altri”. È il racconto di Luca Moroni, papà di Alessio, morto il 17 aprile 2024 a soli 20 anni, in un incidente stradale. Quel giorno Alessio era in sella alla sua moto stava percorrendo la via Mattei a Rho quando arrivato all’incrocio con la via Fermi è stato travolto da una macchina. La famiglia che vive a Vanzago ha acconsentito alla donazione degli organi e in occasione del funerale ha chiesto di fare donazioni a L’Abbraccio, un’associazione che gestisce un centro alla Casina Poglianasca di Arluno per famiglie con figli autistici, fondato dal pediatra Giorgio Villa che aveva seguito Alessio e sua sorella Valentina quando erano piccoli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
