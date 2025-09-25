Morena Volante scomparsa a 15 anni ricerche a tappeto nel Casertano | Aiutateci a trovarla

Fanpage.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scomparsa una ragazza di 15 anni a San Nicola la Strada, in provincia di Caserta. Partite le ricerche delle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Fanpage.it

morena volante scomparsa 15Scomparsa Morena Volante, 15 anni: massima apprensione a San Nicola la Strada - SAN NICOLA LA STRADA – È scomparsa ieri Morena Volante, 15 anni, residente a San Nicola la Strada. Riporta casertace.net

morena volante scomparsa 1515enne scomparsa da una casa famiglia di San Nicola la Strada: si indaga su un possibile allontanamento volontario - Il cognome della ragazza, Volante, non è particolarmente diffuso nella provincia di Caserta, il che fa pensare che Morena non sia originaria del territorio, ma che sia stata affidata alla struttura da ... Si legge su casertace.net

