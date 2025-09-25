Morbegno in cantina | sabato l' esordio con il primo dei tre weekend
Tutto è pronto nel capoluogo della Bassa Valtellina per l'edizione 2025 di Morbegno in Cantina che si aprirà ufficialmente sabato 27 settembre per il primo dei tre weekend in programma. L'evento promosso dal Comune di Morbegno, che ne ha affidato l'organizzazione al Consorzio Turistico Porte di. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
In questa notizia si parla di: morbegno - cantina
Morbegno in cantina, tre weekend alla scoperta dei vini del territorio
Morbegno in cantina: dal 27 settembre tre weekend dedicati all'eccellenza del vino valtellinese
Morbegno in Cantina: in vetrina le eccellenze
Dal 27 settembre al 12 ottobre vivi Morbegno in Cantina 2025! Tre weekend nelle cantine storiche con degustazioni di Sforzato e vini della Valtellina https://weekendidea.blogspot.com/2025/09/morbegno-in-cantina-2025-festival-enogastronomico-valtellin - facebook.com Vai su Facebook
Morbegno in Cantina, successo annunciato: vendite in aumento e grande attesa per le novità 2025 - A poco più di una settimana dall'esordio dell'edizione 2025 di Morbegno in Cantina, i giorni di vigilia sono carichi di ... Riporta valtellinanews.it
Morbegno in Cantina 2025: vini e sapori d’autunno in Valtellina - Torna “Morbegno in Cantina”, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi dell’autunno valtellinese. Lo riporta ilgiorno.it