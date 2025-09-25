Monza venduto a fondo americano Galliani non farà il presidente

L’era Berlusconi al Monza è finita ieri con la cessione da parte della Fininvest dell’80 % delle azioni al fondo americano Becket Lyne Ventures. Un altro club che passa nelle mani americane e i precedenti in Italia al momento non sono particolarmente felici. Per i tifosi del Monza poi i dubbi aumentano con l ‘annuncio di Adriano Galliani di non aver accettato l’offerta della nuova proprietà che gli aveva proposto di rimanere come presidente. Galliani era stato il fautore dellacquisto del Monza per il suo legame profondissimo con la città. Aveva convinto Berlusconi ad acquistare la società e a investire fino a portarla in serie A per la prima volta nella sua storia. 🔗 Leggi su Panorama.it

