Monza venduto a Beckett Layne Ventures ma Galliani lascia | -240 milioni per Fininvest

Si è ufficialmente chiusa un’era per il Monza, quella Fininvest. Il club brianzolo fa un passo in una direzione decisamente differente, passando al fondo statunitense Beckett Layne Ventures. I tifosi, dopo aver assaporato la Serie A, si sentono ora in una fase intermedia poco chiara. Le promesse non mancano ma di esperimenti statunitensi in Italia ce ne sono non pochi e diciamo che la ciambella non sempre riesce col buco. In questo clima, anche l’ultimo brandello di romanticismo. È infatti stato annunciato l’addio di Adriano Galliani. Il Monza è americano. Da Silvio Berlusconi a Beckett Layne Ventures, il Monza prova a fare il grande salto, distanziandosi dal suo recente passato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Monza venduto a Beckett Layne Ventures ma Galliani lascia: -240 milioni per Fininvest

