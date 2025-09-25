Monza ufficiale il passaggio di proprietà da Fininvest a Beckett Layne Ventures
Fininvest e Beckett Layne Ventures hanno completato il passaggio di proprietà del Monza. L’intesa assegna l’80 per cento delle quote alla società guidata da Brandon Berger, realtà specializzata in consulenza strategica e investimenti nei settori sportivi, mediatici e dell’intrattenimento, mentre il restante 20 per cento sarà trasferito entro il giugno 2026. L’operazione attribuisce al club un valore d’impresa pari a 45 milioni di euro. Contestualmente al closing, Adriano Galliani ha comunicato la decisione di lasciare la società brianzola, rinunciando alla presidenza che gli era stata proposta dalla nuova proprietà e da Fininvest. 🔗 Leggi su Lettera43.it
