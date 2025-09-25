Monza ufficiale il cambio di proprietà | Fininvest cede a Beckett Layne Ventures

Il Monza cambia padrone: Fininvest, che aveva rilevato il club anni fa con Silvio Berlusconi, ha ceduto il club brianzolo.

FININVEST CEDE IL MONZA: IL COMUNICATO UFFICIALE “Fininvest S.p.A. e Beckett Layne Ventures (BLV) comunicano di aver perfezionato in data odierna il primo closing dell’operazione per la cessione del capitale sociale dell’AC Monza S.p.A., già annu - X Vai su X

