Monza-Saronno Riapre la strada finita sott’acqua
La Monza-Saronno, dopo essere diventata un fiume navigabile in occasione dell’ondata di maltempo di lunedì, sarà riaperta oggi. Lo ha comunicato l’ Anas al sindaco Giovanni Sartori, che si è recato sul posto per un sopralluogo. "Ringrazio l’Anas per il lavoro che è stato svolto davvero velocemente – afferma il sindaco –. La strada non è comunale, ma abbiamo avuto ripercussioni sulla viabilità cittadina perché gli automobilisti, trovando chiusa la Monza-Saronno, cercavano altri sbocchi. La nostra via Matteotti era diventata una lunga coda durante tutta la giornata". "Anas ha fatto davvero il possibile – ringrazia il sindaco – Fino a ieri mattina ero convinto che sarebbero stati necessari diversi giorni per la riapertura, con mia grande sorpresa la strada nel pomeriggio non aveva più una goccia d’acqua". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
