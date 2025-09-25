Monza-Padova quinta giornata Serie B 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 20252026. I brianzoli vanno in cerca di continuità, mentre i veneti cercano di risalire dopo un inizio pessimo. Monza-Padova si giocherà sabato 27 settembre 2025 alle ore 17.15 presso l’U-Power Stadium. M ONZA-PADOVA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I brianzoli sono molto carichi avendo battuto la Sampdoria, un successo che ha portato tre punti utilissimi. La squadra di Bianco è adesso al sesto posto con 7 punti, ma non basta. Il prossimo match casalingo contro i veneti va assolutamente sfruttato per mantenersi nelle zone alte. I patavini, neopromossi, hanno finalmente visto la luce dopo un inizio da incubo, grazie alla vittoria sulla Virtus Entella. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

