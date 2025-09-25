Monza maxi sequestro articoli contraffatti e pericolosi | tra i prodotti anche Labubu e peluche di Stitch
Monza, 25 Settembre 2025 - Oltre 135mila giocattoli e prodotti per la cura della persona privi della marchiatura "CE", tra cui anche 100 pupazzi Labubu. A sequestrarli le Fiamme Gialle del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Monza Brianza che, nel quadro del costante controllo economico del territorio, hanno ulteriormente intensificato l'azione di contrasto all'importazione ed alla vendita di beni non conformi agli standard di sicurezza imposti dalla normativa nazionale e dell'Unione Europea. I Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Monza hanno svolto una mirata attività di intelligence sul territorio e "on line", all'esito della quale hanno eseguito un controllo presso un distributore di Lissone, rinvenendo oltre 135mila giocattoli e prodotti per la cura della persona privi della marchiatura "CE" ovvero non conformi al c.
