Monza l’addio di Paolo Berlusconi | Saluto dopo anni meravigliosi L’ex presidente onorario conclude la sua esperienza nel club

Monza, il saluto di Paolo Berlusconi: «Saluto dopo anni meravigliosi». L’ex presidente onorario, figura di garanzia e supporto dal 2018, conclude la sua esperienza nel club Il Monza saluta un altro pezzo della sua storia recente, quella indissolubilmente legata alla famiglia Berlusconi. Dopo la dolorosa scomparsa di Silvio, anche il fratello Paolo Berlusconi ha ufficializzato . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

monza l8217addio paolo berlusconiMonza, l’addio di Paolo Berlusconi: «Saluto dopo anni meravigliosi». L’ex presidente onorario conclude la sua esperienza nel club - L’ex presidente onorario, figura di garanzia e supporto dal 2018, conclude la sua esperienza nel club Il Monza saluta un altro pe ... Come scrive calcionews24.com

monza l8217addio paolo berlusconiCessione Monza, lascia anche Paolo Berlusconi: 'Saluto dopo anni meravigliosi' - Dopo l'ufficializzazione del primo closing che ha portato il Monza da Fininvest al fondo Beckett Layne Ventures con l'acquisizione dell'80% delle quote, c'è stato l'addio di Adriano Galliani. Segnala monza-news.it

