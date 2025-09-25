Monza il club passa al fondo USA BLV | Fininvest resta al 20% Galliani dice addio

Beckett Layne Ventures rileva l’80% del capitale sociale e assumerà la piena proprietà entro il 2026. “Onorati di questa sfida, pronti a far crescere il club”. Galliani: “Ho rifiutato l’incarico di presidente, scelta difficile ma necessaria”. Il Monza cambia proprietà e inaugura una nuova era. Con il primo closing ufficializzato oggi, Beckett Layne Ventures (BLV) ha assunto l’ 80% del capitale sociale del club brianzolo, completando il passaggio già annunciato lo scorso 1 luglio. Il restante 20% resterà nelle mani di Fininvest fino a giugno 2026, quando sarà ceduto definitivamente al fondo statunitense. 🔗 Leggi su Sportface.it