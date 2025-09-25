Monumento garibaldino ' sfregiato' giovane writer si vanta sui social e finisce nei guai

Casertanews.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato individuato e denunciato l’autore del gesto vandalico che, nella notte tra domenica e lunedì, aveva deturpato con scritte rosse il monumento ai garibaldini all’interno della villa comunale di Santa Maria Capua Vetere. A incastrarlo è stata un’indagine lampo condotta dal nucleo di polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: monumento - garibaldino

Vandali colpiscono il monumento garibaldino nella villa comunale | FOTO

Cerca Video su questo argomento: Monumento Garibaldino Sfregiato Giovane