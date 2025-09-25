Monumento garibaldino ' sfregiato' giovane writer si vanta sui social e finisce nei guai
È stato individuato e denunciato l’autore del gesto vandalico che, nella notte tra domenica e lunedì, aveva deturpato con scritte rosse il monumento ai garibaldini all’interno della villa comunale di Santa Maria Capua Vetere. A incastrarlo è stata un’indagine lampo condotta dal nucleo di polizia. 🔗 Leggi su Casertanews.it
In questa notizia si parla di: monumento - garibaldino
Vandali colpiscono il monumento garibaldino nella villa comunale | FOTO
APERTURA STRAORDINARIA! Domenica 14 settembre il Compendio Garibaldino di Caprera sarà aperto dalle 10.00 alle 14.00. Il primo ingresso è previsto alle 10.15 e l'ultimo alle 13.15 ? Per maggiori informazioni, prenotazioni e acquisto bigliet - facebook.com Vai su Facebook