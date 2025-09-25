Montoro pericolo furti | due famiglie svaligiate nella notte

Nella notte tra martedì e mercoledì, due famiglie del Montorese sono state vittime di furti avvenuti in due diverse frazioni del comune di Montoro, in provincia di Avellino. I ladri hanno agito a Piano e a Preturo, con modalità simili ma obiettivi differenti.Furto a Piano: forzati gli infissi. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: montoro - pericolo

Verona News. . La Polizia di Stato di Verona cattura un pericoloso latitante rumeno La Polizia di Stato ha catturato, a Verona in corso Porta Nuova, un pericoloso ricercato in campo internazionale, un cittadino rumeno classe 1983 originario di Brasov, colpito - facebook.com Vai su Facebook

Trani, due furti compiuti in città e due arresti a distanza di poche ore - Uno dei due è stato arrestato in flagranza di reato accanto un'auto. lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Furti nelle case: ladri in fuga a Cesinali e Montoro - Sono scattate ventidue misure preventive contro furti, truffe e spaccio di droga e nove contro la violenza domestica. Scrive ilmattino.it