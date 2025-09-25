Montopoli | ' A mente accesa' dedica una mattina di confronto sull' Alzheimer
In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer il Comune di Montopoli organizza una mattina di approfondimento sul decadimento cognitivo. “L’obiettivo - spiegano la sindaca Linda Vanni e la vicesindaca Irene Cavallini - è creare consapevolezza su quelli che possono esserne i sintomi per. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
