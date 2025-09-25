Montemurlo operai aggrediti durante sciopero | stabilimento sfrattato Sindacati | Il presidio continua
Nella giornata di ieri, 24 settembre 2025, l'Ufficiale giudiziario e la proprietà hanno portato a termine uno sfratto esecutivo per morosità allo stabilimento L’Alba Srl di via delle Lame a Montemurlo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
In questa notizia si parla di: montemurlo - operai
Montemurlo: operai in sciopero aggrediti con pugni e calci (video)
Operai aggrediti al presidio di Montemurlo, la furia dei titolari in un video: “Picchiati da più persone”
Montemurlo: "Violenta aggressione agli operai", lavoratori picchiati e gazebo distrutto / VIDEO
Il Partito Democratico aveva provato a candidare Emma Marrazzo, madre di Luana D'Orazio, la giovane operaia morta nel 2021 sul lavoro a Montemurlo Vai su Facebook
Inchiesta sugli operai in sciopero picchiati. Il distretto della moda, le proteste e la sfilata saltata a New York: cosa sta succedendo a Montemurlo - X Vai su X
Sfrattata l’azienda di Montemurlo dove gli operai in sciopero erano stati picchiati - Avvistati velivoli senza pilota su cinque scali danesi: Mosca nega coinvolgimenti. Secondo ilfattoquotidiano.it
Operai aggrediti durante uno sciopero - Aggressione davanti all’Alba Srl di Montemurlo: operai in sciopero colpiti e un ferito in ambulanza. Si legge su mam-e.it