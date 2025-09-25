Montemurlo operai aggrediti durante sciopero | stabilimento sfrattato Sindacati | Il presidio continua

Firenzepost.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di ieri, 24 settembre 2025, l'Ufficiale giudiziario e la proprietà hanno portato a termine uno sfratto esecutivo per morosità allo stabilimento L’Alba Srl di via delle Lame a Montemurlo L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

montemurlo operai aggrediti durante sciopero stabilimento sfrattato sindacati il presidio continua

© Firenzepost.it - Montemurlo, operai aggrediti durante sciopero: stabilimento sfrattato. Sindacati: “Il presidio continua”

In questa notizia si parla di: montemurlo - operai

Montemurlo: operai in sciopero aggrediti con pugni e calci (video)

Operai aggrediti al presidio di Montemurlo, la furia dei titolari in un video: “Picchiati da più persone”

Montemurlo: "Violenta aggressione agli operai", lavoratori picchiati e gazebo distrutto / VIDEO

montemurlo operai aggrediti duranteSfrattata l’azienda di Montemurlo dove gli operai in sciopero erano stati picchiati - Avvistati velivoli senza pilota su cinque scali danesi: Mosca nega coinvolgimenti. Secondo ilfattoquotidiano.it

montemurlo operai aggrediti duranteOperai aggrediti durante uno sciopero - Aggressione davanti all’Alba Srl di Montemurlo: operai in sciopero colpiti e un ferito in ambulanza. Si legge su mam-e.it

Cerca Video su questo argomento: Montemurlo Operai Aggrediti Durante