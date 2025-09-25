Montello Spa | Il no della Regione è di natura politica continueremo con le autorizzazioni
“Prendiamo atto, non meravigliandocene, del parere di formale natura politica espresso dal Consiglio Regionale. Nella sostanza, siamo certi che l’istruttoria tecnica procederà nel rispetto dei ruoli e della disciplina in materia ai fini dell’espressione degli opportuni pareri, non trascurando i presupposti, anche normativi, sui cui è fondata l’istanza della società. In proposito, confermiamo il nostro impegno a fornire tutte le più opportune precisazioni richieste dagli Enti in sede di conferenza dei servizi oltre a quelle conseguenti a quanto ulteriormente necessario. Continueremo a prestare la nostra fattiva collaborazione con Arpa nello svolgimento delle attività di monitoraggio, proseguendo nella realizzazione degli interventi programmati, così come autorizzati dagli Enti preposti. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
In questa notizia si parla di: montello - regione
Termovalorizzatore di Montello, la mozione del Pd: “Regione dica no, opera inutile”
LA REGIONE DICA ‘NO’ AL NUOVO IMPIANTO DI COMBUSTIONE DI RIFIUTI A MONTELLO E METTA FINE AGLI ODORI MOLESTI In Regione Lombardia si torna a parlare del nuovo impianto di combustione di rifiuti di Montello e del problema dei forti odor - facebook.com Vai su Facebook
Montello, il consiglio regionale dice "No" all’inceneritore bergamonews.it/2025/09/23/mon… - X Vai su X
Termovalorizzatore di Montello, la mozione del Pd: “Regione dica no, opera inutile” - In Lombardia ci sono già 13 impianti attivi, di cui 3 nella Bergamasca. Scrive bergamonews.it
Inceneritore Montello, il Consiglio regionale si schiera con il fronte del «No» - Approvata la mozione del Pd (a prima firma Davide Casati) che verrà anche inviata alla conferenza dei servizi. Segnala bergamo.corriere.it