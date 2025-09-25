Montefusco riapre l' ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione
Riaperto al pubblico, secondo la tipologia “Polis”, l’ufficio postale di Montefusco, in via Pirro De Luca, 17. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
In questa notizia si parla di: montefusco - riapre
Tutto pronto per la terza edizione del Torneo Internazionale “Memorial Luigi Montefusco” Lecce si prepara ad accogliere l'attesissimo Torneo Internazionale per Club di Ginnastica Ritmica “Memorial Luigi Montefusco”, giunto alla sua terza edizione, che si t - facebook.com Vai su Facebook
Montefusco, apre il nuovo ufficio postale al servizio - "Si è fatto attendere un po’, ma finalmente anche Montefusco ha il suo nuovo ufficio postale! Riporta irpinianews.it
A Bovino riapre l'ufficio postale, a Castelluccio dei Sauri sono in corso i lavori dopo l'attacco criminoso - Ha riaperto questa mattina, in versione Polis, l’ufficio postale di Bovino, a conclusione dei lavori di ammodernamento che a regime renderanno disponibili i principali servizi della Pubblica Amministr ... Come scrive foggiatoday.it