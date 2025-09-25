Montefusco riapre l' ufficio postale dopo i lavori di ristrutturazione

Riaperto al pubblico, secondo la tipologia "Polis", l'ufficio postale di Montefusco, in via Pirro De Luca, 17. Sono terminati, infatti, i lavori di ristrutturazione della sede finalizzati ad accogliere, non appena saranno operativi, tutti i principali servizi della Pubblica Amministrazione grazie.

