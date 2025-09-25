Montefredane prosegue la campagna di sensibilizzazione sugli immobili da destinare al co-housing

Il Comune di Montefredane, in partenariato con la Cooperativa San Rocco, ente attuatore del SAI MSNA, ha avviato nelle scorse una campagna di sensibilizzazione rivolta alla popolazione per individuare immobili da destinare al co-housing dei giovani ospiti del Sistema di Accoglienza e Integrazione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

