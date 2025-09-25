Monteforte Irpino | il piano di salvataggio del Comune dopo la gestione commissariale

A Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, la Commissione straordinaria insediata a marzo 2024 per infiltrazioni e condizionamenti mafiosi si è trovata davanti a un quadro economico e amministrativo particolarmente compromesso.Lo si legge nella relazione presentata lo scorso luglio al. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

monteforte irpino piano salvataggioMonteforte, la relazione del Ministero: riscontrata gestione contraria ai principi contabili - “La commissione ha riscontrato una gestione contraria ai principi contabili e un eccessivo ricorso ad entrate vincolate per coprire le spese correnti, oltre alla tardività nei pagam ... Come scrive irpinianews.it

Taurano-Monteforte, la Provincia invia fondi ma gli interventi non partono: lettera ai commissari - I fondi ci sono, quelli messi a disposizione dalla Provincia di Avellino ma dei lavori ancora nessuna traccia e nonostante una richiesta di chiarimenti indirizzata alla Commissione ... irpinianews.it scrive

