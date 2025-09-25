Monte San Savino sport e cultura per dire Stop alla violenza | la città si prepara a vivere l’Harmony Award 2025
Arezzo, 25 settembre 2025 – Monte San Savino si accende di energia e passione. Venerdì 26 settembre è attesa la terza edizione dell’Harmony Award #StopViolence, capace di portare in città non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un’intera giornata in cui sport, cultura e valori universali si intrecciano in un’unica grande festa. Il pomeriggio si apre con Play Together #Alleniamoci contro la violenza: dalle 16 alle 19 il centro storico diventa un villaggio sportivo diffuso. Oltre 350 atleti e 18 società del territorio animano piazze e vie con 20 discipline diverse, dalla pallavolo al basket, dalla danza al taekwondo, dal fitness agli scacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: monte - savino
Autostrada A1: chiusure notturne della stazione Monte San Savino
Marzullo: "Antenne, piani e contraddizioni della giunta di Monte San Savino"
La grande fuga dei topi d’argento a Monte San Savino
MONTE SAN SAVINO .DOMENICA 28 SETTEMBRE ORE 17 . PALAZZO GALLETTI. FINISSAGE MOSTRA SALVATORE FIUME. RIFLESSIONI: SALVATORE FIUME E SALVATORE QUASIMODO: DALLA SICILIA ALLA CONQUISTA DEL MONDO L’Amministra - facebook.com Vai su Facebook
Monte San Savino, sport e cultura per dire “Stop alla violenza”: la città si prepara a vivere l’Harmony Award 2025 - Antognoni, Bianchedi, Brunamonti, Despaigne, Lorenzetti, Morace, Orlando e Tassi: venerdì 26 settembre alle 21 le premiazioni al Teatro Verdi ... Come scrive lanazione.it
Monte San Savino, lo sport invade il centro storico: Play Together di Harmony Award porta in piazza centinaia di atleti per 21 discipline - Il 26 settembre il centro storico savinese diventa un villaggio sportivo con 'Play Together': scendono in piazza 18 società sportive del territorio aretino per 21 disciplina. Lo riporta lanazione.it