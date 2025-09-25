Monte San Savino sport e cultura per dire Stop alla violenza | la città si prepara a vivere l’Harmony Award 2025

Arezzo, 25 settembre 2025 – Monte San Savino si accende di energia e passione. Venerdì 26 settembre è attesa la terza edizione dell’Harmony Award #StopViolence, capace di portare in città non soltanto una cerimonia di premiazione, ma un’intera giornata in cui sport, cultura e valori universali si intrecciano in un’unica grande festa. Il pomeriggio si apre con Play Together #Alleniamoci contro la violenza: dalle 16 alle 19 il centro storico diventa un villaggio sportivo diffuso. Oltre 350 atleti e 18 società del territorio animano piazze e vie con 20 discipline diverse, dalla pallavolo al basket, dalla danza al taekwondo, dal fitness agli scacchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

