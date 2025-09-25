Monster Hunter Outlanders debutta al TGS 2025 con un trailer ed una demo

Al Tokyo Game Show 2025 ha fatto il suo debutto Monster Hunter Outlanders, il nuovo titolo mobile sviluppato da TiMi Studio Group e supervisionato da Capcom. Il trailer ha mostrato per la prima volta Aesoland, l’isola misteriosa che farà da teatro all’avventura, popolata da creature familiari ma anche da nuove minacce, come le Radiant Species, mostri resi più pericolosi da un minerale unico, la Radiantite. Al centro della scena ci sono gli Avventurieri, personaggi provenienti da diverse parti del mondo, ognuno con abilità specifiche da sfruttare durante le cacce. Il gameplay mantiene l’anima della serie, ma con comandi ottimizzati per dispositivi mobili: azioni e combo possono essere eseguite con un solo tocco, garantendo accessibilità senza sacrificare la tipica tensione dei combattimenti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Monster Hunter Outlanders debutta al TGS 2025 con un trailer ed una demo

