Monreale alunni disabili senza assistenza igienico-personale | la denuncia del consigliere Russo PD

A Monreale la prima campanella è suonata da settimane, ma per molti alunni con disabilità e le loro famiglie l’anno scolastico non è ancora iniziato davvero. Manca infatti un tassello fondamentale: il servizio di assistenza igienico-personale, un supporto essenziale che, tranne in situazioni di gravità eccezionale, non è stato ancora attivato. A sollevare il caso . L'articolo proviene da Monrealelive.it. 🔗 Leggi su Monrealelive.it © Monrealelive.it - Monreale, alunni disabili senza assistenza igienico-personale: la denuncia del consigliere Russo (PD)

In questa notizia si parla di: monreale - alunni

