Roma, 25 settembre 2025 – È un giallo la presenza di gruppi di palloni aerostatici simili a piccole mongolfiere avvistati sui cieli russi durante un attacco con droni da parte delle forze ucraine, lunedì sera. Secondo fonti del Ministero della Difesa russo, citate dal sito Meduza, l'Ucraina non li aveva mai utilizzati su così larga scala prima d’ora. E questo apre nuovi interrogativi su una possibile strategia adottata da Kiev confondere e saturare le difese aeree russe. Ma il Cremlino non ha fornito finora dettagli sul tipo di palloni lanciati e sull’analisi di quelli recuperati al suolo. E tanto è bastato per alimentare le ipotesi sul massiccio lancio delle piccole mongolfiere, con alcuni analisti militari che si sono spinti fino a immaginare che i palloni trasmettano impulsi simili a quelli di un drone d’attacco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Mongolfiere nei cieli di Mosca, a cosa serve la nuova arma-esca di Kiev