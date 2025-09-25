C'è chi li ha definiti palloni aerostatici e chi, in maniera più generica, mongolfiere. Nei giorni scorsi, in occasione di uno dei tanti attacchi con droni effettuati dall' Ucraina nelle regioni russe, le forze di Kiev hanno schierato un' "arma" fin qui inedita: centinaia e centinaia di oggetti volanti, di colore azzurro, ad accompagnare sciami di velivoli senza pilota. Le fonti di Mosca, per la prima volta di fronte ad una situazione del genere, si sono limitate a registrare l'accaduto senza fornire dettagli sulle specifiche tecniche dei palloni. Altro aspetto rilevante: non ci sono, almeno nel momento in cui scriviamo, immagini che abbiano immortalato lo strano jolly impiegato dall'esercito ucraino. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Mongolfiere mandate assieme ai droni: cosa sappiamo della nuova strategia di Kiev