Mondiali di volley 2025 | Iran–Cechia chi scriverà la storia? USA–Bulgaria vale la semifinale
Il Mondiale filippino non smette di sorprendere e la seconda giornata dedicata ai quarti di finale propone due sfide che mescolano tradizione e nuove ambizioni. Sul taraflex di Pasay City si parte con Iran–Cechia, incontro tra due delle rivelazioni di questa edizione, per poi proseguire con USA–Bulgaria, partita che invece profuma di grande classico e che potrebbe valere un biglietto diretto verso la lotta per le medaglie. Iran e Cechia arrivano a questo appuntamento dopo percorsi da montagne russe, capaci di ribaltare pronostici e situazioni di punteggio complicate. L’ Iran di Roberto Piazza ha dimostrato carattere e resilienza: prima la rimonta sulle Filippine nella gara decisiva del girone, chiusa 3-2 dopo essere stato sotto di due set, poi un altro 3-2 di nervi e qualità contro la Serbia negli ottavi, che ha certificato la crescita di un gruppo giovane e intraprendente. 🔗 Leggi su Oasport.it
LIVE Italia-Algeria, Mondiali volley femminile U21 2025 in DIRETTA: le azzurrine cercano la seconda affermazione
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 16 settembre, programma, streaming
