Mondiali di volley 2025 | Iran–Cechia chi scriverà la storia? USA–Bulgaria vale la semifinale

Il Mondiale filippino non smette di sorprendere e la seconda giornata dedicata ai quarti di finale propone due sfide che mescolano tradizione e nuove ambizioni. Sul taraflex di Pasay City si parte con IranCechia, incontro tra due delle rivelazioni di questa edizione, per poi proseguire con USABulgaria, partita che invece profuma di grande classico e che potrebbe valere un biglietto diretto verso la lotta per le medaglie. Iran e Cechia arrivano a questo appuntamento dopo percorsi da montagne russe, capaci di ribaltare pronostici e situazioni di punteggio complicate. L’ Iran di Roberto Piazza ha dimostrato carattere e resilienza: prima la rimonta sulle Filippine nella gara decisiva del girone, chiusa 3-2 dopo essere stato sotto di due set, poi un altro 3-2 di nervi e qualità contro la Serbia negli ottavi, che ha certificato la crescita di un gruppo giovane e intraprendente. 🔗 Leggi su Oasport.it

