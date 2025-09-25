Mondiali di Nuoto Paralimpico Italia show a Singapore | gli Azzurri salgono a 30 medaglie

Cdn.ilfaroonline.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

SingaporeMedaglie dal colore diverso, ma  splendide per solidità, continuità e caparbietà. La quarta giornata dei Toyota World Para Swimming Championships all’OCBC Aquatic Centre di Singapore arricchisce il medagliere dell’Italnuoto Paralimpica del ct Roberto Bonanni che sale a quota 30 ( 10 oro – 11 argento – 9 bronzo) con ancora tappe da percorrere nel viaggio singaporiano e assi ancora da scoprire. Il sipario si apre con il metallo di bronzo per Carlotta Gilli. Nella finale diretta dei 100 dorso S13, l’azzurra ha mantenuto la stessa posizione per tutta la gara cercando alla virata di recuperare le avversarie, ma l’Americana Gia Pergolini (1’05”49) e l’irlandese Roisin Ni Rian (1’06”26) rispettivamente medaglia d’oro e d’argento hanno avuto la meglio sull’azzurra che chiude a 1’07”87. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: mondiali - nuoto

Mondiali di Nuoto di Fondo, Taddeucci: “L’argento corona la mia carriera. La gara è stata difficile”

Mondiali di Nuoto, 34 Azzurri per la competizione iridata di Singapore: dal 27 luglio in gara

Nuoto di fondo, cambia il programma di gare ai Mondiali 2025 di Singapore

mondiali nuoto paralimpico italiaNuoto, Simone Barlaam in trionfo ai Mondiali paralimpici. Altre cinque medaglie per l’Italia - Bilancio ampiamente positivo per i colori azzurri anche nella terza giornata dei Campionati Mondiali 2025 di nuoto paralimpico, andata in scena ieri a ... Scrive oasport.it

Mondiali di nuoto paralimpico: 3 ori per l'Italia, 9 medaglie in totale - La protagonista assoluta è Monica Boggioni, che vince l'oro nei 50 stile libero S5 e nei 50 rana SB3. Riporta sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Mondiali Nuoto Paralimpico Italia