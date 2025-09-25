Mondiali di Nuoto Paralimpico Italia show a Singapore | gli Azzurri salgono a 30 medaglie
Singapore – Medaglie dal colore diverso, ma splendide per solidità, continuità e caparbietà. La quarta giornata dei Toyota World Para Swimming Championships all’OCBC Aquatic Centre di Singapore arricchisce il medagliere dell’Italnuoto Paralimpica del ct Roberto Bonanni che sale a quota 30 ( 10 oro – 11 argento – 9 bronzo) con ancora tappe da percorrere nel viaggio singaporiano e assi ancora da scoprire. Il sipario si apre con il metallo di bronzo per Carlotta Gilli. Nella finale diretta dei 100 dorso S13, l’azzurra ha mantenuto la stessa posizione per tutta la gara cercando alla virata di recuperare le avversarie, ma l’Americana Gia Pergolini (1’05”49) e l’irlandese Roisin Ni Rian (1’06”26) rispettivamente medaglia d’oro e d’argento hanno avuto la meglio sull’azzurra che chiude a 1’07”87. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
