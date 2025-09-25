Mondiali di Nuoto Paralimpico 2025 quinta giornata splendida per gli Azzurri | arrivano 3 ori iridati

Singapore, 25 settembre 2025 – L’onda azzurra nella quinta giornata dei Mondiali all’OCBC Aquatic Centre di Singapore ci regala altre 5 medaglie, tre d’oro una d’argento e una di bronzo portando l’Italia al secondo posto del medagliere provvisorio con 35 medaglie (13 oro, 12 argento, 10 bronzo). Davanti all’Italnuoto Paralimpica solo l’agguerrita Cina con 26 medaglie (15 ori, 6 argenti e 6 bronzi). Ad alzare il sipario è la punta di diamante della Finp. Dopo il titolo mondiale nei 100 stile libero S9 e nei 100 farfalla S9, il fuoriclasse Simone Barlaam (GS Fiamme OroPolha Varese) che si laurea a pieni voti anche i 400 stile libero S9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

