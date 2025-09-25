Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar | Domenica prossima sarà tutta un' altra storia
Napoli, 25 settembre 2025 - Sul 'sangue' di Tadej Pogacar, non esattamente solito a prestare il fianco ai propri detrattori, si sono fiondati in tanti: sangue metaforicamente fuoriuscito dopo la disastrosa prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025, con tanto di doppiaggio incassato dal vincitore (per la terza volta di fila) Remco Evenepoel. La palla passa ora al campione in carica, domenica prossima chiamato al pronto riscatto per confermare il titolo vinto a Zurigo. Le dichiarazioni di Pogacar. La conferenza stampa dello sloveno direttamente da Kigali si è aperta partendo proprio da quanto successo nella prova contro il tempo e dalla relativa voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
In questa notizia si parla di: mondiali - ciclismo
Montecatini piange Dal Porto, fatale un malore all’Elba. Grazie a lui arrivarono i Mondiali di ciclismo
Quattro bergamaschi (più uno) ai Mondiali di ciclismo in Rwanda
Iniziano i forfait di lusso verso i Mondiali di ciclismo in Rwanda? Il primo dovrebbe essere Wout van Aert
Uci, i mondiali su strada e pista di ciclismo 2031 al Trentino! Complimenti a chi ha lavorato per l'assegnazione, un altro grandissimo evento... un'altra grande opportunità per tutto il nostro Trentino https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/ciclismo/2 - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali di #ciclismo 2031, la delegazione trentina in #Ruanda. Il presidente Fugatti e la delegazione trentina, hanno presentato ufficialmente la candidatura per il Super Mondiale https://ufficiostampa.provincia.tn.it/content/view/full/285002… @uci_cycling #ki - X Vai su X
Mondiali di ciclismo 2025, Pogacar: "Domenica prossima sarà tutta un'altra storia" - Lo sloveno torna sul flop a cronometro, senza rinnegare la scelta di aver disputato la prova dominata da Evenepoel: "Quando si vince tanto, bisogna provare cose nuove" ... Segnala sport.quotidiano.net
Mondiali ciclismo 2025: esiste una alternativa a Pogacar? I favoriti che sognano il colpaccio - Il percorso africano, con i suoi oltre 6000 metri di dislivello, è tra i più duri ... Scrive oasport.it