Mondiali di ciclismo 2025 Pogacar | Domenica prossima sarà tutta un' altra storia

Napoli, 25 settembre 2025 - Sul 'sangue' di Tadej Pogacar, non esattamente solito a prestare il fianco ai propri detrattori, si sono fiondati in tanti: sangue metaforicamente fuoriuscito dopo la disastrosa prova a cronometro dei Mondiali di ciclismo 2025, con tanto di doppiaggio incassato dal vincitore (per la terza volta di fila) Remco Evenepoel. La palla passa ora al campione in carica, domenica prossima chiamato al pronto riscatto per confermare il titolo vinto a Zurigo.   Le dichiarazioni di Pogacar.   La conferenza stampa dello sloveno direttamente da Kigali si è aperta partendo proprio da quanto successo nella prova contro il tempo e dalla relativa voglia di riscatto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

