Mondiali di canottaggio trionfo Italia | oro nel quattro di coppia a Shanghai

Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili dominano dall'inizio alla fine: battute Gran Bretagna e Polonia. Un successo dedicato a Filippo Mondelli. L'Italia torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia maschile. Al Shanghai Watersport Centre, gli azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno conquistato la medaglia d'oro iridata, regalando al canottaggio italiano un'altra pagina indimenticabile.