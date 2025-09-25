Mondiali di canottaggio trionfo Italia | oro nel quattro di coppia a Shanghai

Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili dominano dall’inizio alla fine: battute Gran Bretagna e Polonia. Un successo dedicato a Filippo Mondelli. L’Italia torna sul tetto del mondo nel quattro di coppia maschile. Al Shanghai Watersport Centre, gli azzurri Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili hanno conquistato la medaglia d’oro iridata, regalando al canottaggio italiano un’altra pagina indimenticabile. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

