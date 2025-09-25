Mondiali di Canottaggio oro per l’Italia nel quattro di coppia | dominata la finale

L’Italia è campione del mondo nel quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio in programma a Shanghai. Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento hanno dominato la finale vincendo la medaglia d’oro sull’imbarcazione azzurra. In Cina gli azzurri sono tornati sul tetto del mondo dopo sette anni dall’ultima vittoria a Plovdiv (Bulgaria). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

