L’Italia è campione del mondo nel quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio in programma a Shanghai. Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento hanno dominato la finale vincendo la medaglia d’oro sull’imbarcazione azzurra. In Cina gli azzurri sono tornati sul tetto del mondo dopo sette anni dall’ultima vittoria a Plovdiv (Bulgaria). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Mondiali di Canottaggio, oro per l’Italia nel quattro di coppia: dominata la finale