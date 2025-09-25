Mondiali di Canottaggio oro per l’Italia nel quattro di coppia | dominata la finale
L’Italia è campione del mondo nel quattro di coppia maschile ai Mondiali di canottaggio in programma a Shanghai. Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento hanno dominato la finale vincendo la medaglia d’oro sull’imbarcazione azzurra. In Cina gli azzurri sono tornati sul tetto del mondo dopo sette anni dall’ultima vittoria a Plovdiv (Bulgaria). L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canottaggio
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Mondiali Assoluti: i risultati della 5^ giornata di gare LIVE https://tinyurl.com/yzcyxuz8 #WorldRowingChamps #WRCHShanghai #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio - X Vai su X
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? #ItaliaTeam Fe - facebook.com Vai su Facebook
Mondiali canottaggio a Shanghai: Italia d’oro nel quattro di coppia - Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento brillano a Shanghai. Come scrive sportal.it
Mondiali di Canottaggio, il quattro di coppia torna d'oro! - Allo Shanghai Water Sport Center è festa azzurra: Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili salgono sul gradino più alto del podio dopo 7 anni ... Segnala gazzetta.it