mondiali di canottaggio oro del 4 di coppia a shanghai

Roma, 25 settembre 2025 - Oro azzurro ai Campionati mondiali di canottaggio a Shanghai in Cina: il 4 di coppia maschile ha vinto la finale iridata. Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili si sono laureati campioni del mondo tagliando il traguardo in 5'48"08, davanti a Gran Bretagna (5'50"06) e Polonia (5'51"34). Da sette anni l'Italia attendeva la medaglia più preziosa, l'ultima volta fu a Plovdiv nel 2018, a bordo dell'imbarcazione c'era anche il compianto Filippo Mondelli. Al 'Shanghai Watersport Centre', Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili sono partiti subito forte con un buon vantaggio ai 500 metri su Polonia e Gran Bretagna. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
