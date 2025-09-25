Mondiali di Canottaggio il quattro di coppia torna d' oro!

Gazzetta.it | 25 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo Shanghai Water Sport Center è festa azzurra: Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili salgono sul gradino più alto del podio dopo 7 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

