Mondiali di Canottaggio il quattro di coppia torna d' oro!
Allo Shanghai Water Sport Center è festa azzurra: Chiumento, Rambaldi, Panizza e Gentili salgono sul gradino più alto del podio dopo 7 anni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canottaggio
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Mondiali Assoluti: i risultati della 5^ giornata di gare LIVE https://tinyurl.com/yzcyxuz8 #WorldRowingChamps #WRCHShanghai #canottaggio #canottieri #rowing #FIC #FederCanottaggio - X Vai su X
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? #ItaliaTeam Fe - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Canottaggio, Mondiali 2025 in DIRETTA: 4 di coppia all’attacco, Meriano-Codato ci provano per la medaglia - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Mondiali 2025 di canottaggio. Scrive oasport.it
Mondiali canottaggio, l’Italia è medaglia d’oro nel quattro di coppia - ROMA (ITALPRESS) – L’Italia si laurea campione del mondo nel quattro di coppia maschile di canottaggio. Riporta msn.com