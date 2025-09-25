Mondiali di canottaggio 2025 il quattro di coppia è campione del mondo | la dedica a Filippo Mondelli ucciso dal tumore a 26 anni
Il quattro di coppia maschile azzurro è campione del mondo a Shanghai, ai Mondiali di canottaggio 2025. Sette anni dopo l’ultimo successo a Plovdiv, in Bulgaria, nel 2021, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili oggi, giovedì 25 settembre, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli. 🔗 Leggi su Today.it
Canottaggio, il quattro di coppia conquista il titolo iridato! Il due senza senior femminile resta ai piedi del podio ai Mondiali - Si sblocca subito il medagliere dell'Italia ai Mondiali senior 2025 di canottaggio e paracanottaggio, che oggi vede andare in scena le prime 6 finali, ... Segnala oasport.it