Mondiali di atletica Sabatini pronta al lungo | Vado senza paura

L'azzurra ha aggiunto il salto in lungo alle sue gare: "È un anno di costruzione verso Los Angeles 2028". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiali di atletica, Sabatini pronta al lungo: "Vado senza paura"

In questa notizia si parla di: mondiali - atletica

Atletica: Mondiali, Palmisano argento nella 35 km di marcia

LIVE Atletica, Mondiali 2025 in DIRETTA: PALMISANO MERAVIGLIA D’ARGENTO! Trionfano Perez e Dunfee. Tra poco Fabbri nel peso

Medagliere Mondiali atletica 2025: Italia in quota con l’argento di Palmisano

A SPASSO CON DOSSO Finiti i Mondiali di atletica di Tokyo… È tempo di godersi le meraviglie del Giappone! Davanti a queste bisogna fermarsi per forza, vero Zaynab? #ItaliaTeam Federazione Italiana di Atletica Leggera - facebook.com Vai su Facebook

Ai Mondiali di atletica di #Tokyo2025 si è messo al collo l’oro nel salto in lungo… Diventando il più giovane campione di sempre in questa specialità a soli 20 anni! La cover della settimana è tutta per Mattiaaaaaaaaaa Furlaniiiiiiiiiiiiii #ItaliaTeam @atletic - X Vai su X

Mondiali Di Atletica Tokyo 2025: il programma e gli azzurri in gara il 20 settembre - Italia protagonista ai mondiali di atletica a Tokyo il 20 settembre con marcia, mezzofondo, eptathlon e staffette; gare trasmesse in diretta su Rai 2 e piattaforme streaming ... Si legge su gaeta.it

Mondiali atletica paralimpica: presentata la Nazionale azzurra in partenza per Nuova Delhi - La Nazionale italiana di atletica paralimpica è pronta a partire per i Campionati Mondiali di Nuova Delhi, in programma dal 27 settembre al 5 ottobre. toscanaoggi.it scrive