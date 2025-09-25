Mondiali ciclismo 2025 la mina vagante Isaac Del Toro La ‘razzia’ nelle Classiche italiane e una forma debordante

Ai Mondiali di ciclismo in Ruanda sono cominciate le gare in linea e cresce l’attesa per domenica, quando è in programma la gara in linea maschile. I fari sono inevitabilmente puntati su Tadej Pogacar, grande favorito della vigilia, ma il parterre dei possibili outsider è davvero ampio, con molti corridori che possono puntare alla vittoria o comunque ad un piazzamento sul podio. Tra coloro c’è sicuramente il messicano Isaac Del Toro, compagno di squadra proprio di Pogacar alla UAE, ma pronto a battagliare con lo sloveno per la maglia iridata. Il classe 2003 si presenta in Africa con una forma scintillante grazie anche ad un mese di agosto e poi soprattutto di settembre che lo hanno visto super protagonista. 🔗 Leggi su Oasport.it

