Il Mondiale di ciclismo su strada 2025 in Ruanda promette spettacolo. Il percorso africano, con i suoi oltre 6000 metri di dislivello, è tra i più duri mai affrontati nella storia della rassegna iridata. Un tracciato che premia scalatori e corridori abili nelle corse di un giorno, ma con una gran dote di fondo. Il nome in cima alla lista dei favoriti è inevitabilmente quello di Tadej Pogacar. Lo sloveno, campione in carica, ha dimostrato per tutta la stagione, e in generale in carriera, una superiorità netta su percorsi di questo genere. Tutte le sue qualità, ormai note al mondo, lo rendono il punto di riferimento assoluto. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali ciclismo 2025: esiste una alternativa a Pogacar? I favoriti che sognano il colpaccio