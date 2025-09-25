Mondiali Canottaggio l’Italia torna oro nel quattro di coppia

A distanza di sette anni dall’ultimo successo, a Shanghai il quattro di coppia maschile italiano si tinge d’oro ai Mondiali di canottaggio. Dopo l’argento olimpico di Parigi, tornano a vogare Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, con Luca Chiumento al posto di Filippo Mondelli, prodiere a Plovdiv nel 2018 e scomparso nel 2021 a . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

