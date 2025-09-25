Arriva il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio, con le prime Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, giovedì 25 settembre, saranno in palio le medaglie nelle prime 6 specialità, delle quali 4 olimpiche e 2 non olimpiche. L’Italia sarà protagonista con il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato e con il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Titoli in palio anche per due senza senior maschile, quattro di coppia femminile, doppio pesi leggeri femminile e doppio pesi leggeri maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara