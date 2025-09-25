Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv | orari finali programma 25 settembre streaming italiani in gara
Arriva il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio, con le prime Finali A dei Mondiali senior 2025, in corso di svolgimento a Shanghai, in Cina: oggi, giovedì 25 settembre, saranno in palio le medaglie nelle prime 6 specialità, delle quali 4 olimpiche e 2 non olimpiche. L’Italia sarà protagonista con il due senza senior femminile di Laura Meriano ed Alice Codato e con il quattro di coppia maschile di Luca Chiumento, Luca Rambaldi, Andrea Panizza e Giacomo Gentili. Titoli in palio anche per due senza senior maschile, quattro di coppia femminile, doppio pesi leggeri femminile e doppio pesi leggeri maschile. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: mondiali - canottaggio
Terni, gli azzurri del canottaggio tornano sul lago di Piediluco: sguardo ai mondiali di Shangai I CONVOCATI
Virtus Indoor Rowing World Championship 2025: a Torino i Mondiali di canottaggio indoor per atleti con disabilità intellettive
Canottaggio, raduno della Nazionale Italiana Olimpica a Piediluco: obiettivo Mondiali
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? #ItaliaTeam Fe - facebook.com Vai su Facebook
Entrano nel vivo i Mondiali di canottaggio a Shanghai. In Cina l’Italia è già in finale con il quattro di coppia maschile e il due senza femminile! Ma sono tanti gli equipaggi azzurri ancora in gara! Facciamo sentire il nostro tifooooooo ? $ItaliaTeam - X Vai su X
Shanghai: come seguire i Mondiali sulle piattaforme World Rowing; Mondiali canottaggio 2025 oggi in tv: orari finali, programma 25 settembre, streaming, italiani in gara; Mondiali Assoluti: i risultati della 4^ giornata di gare.
Calendario Mondiali canottaggio 2025: programma, orari, tv, streaming - Il momento più importante della stagione per il canottaggio ed il paracanottaggio arriverà con i Mondiali 2025, in programma a Shanghai, in Cina, da ... Da oasport.it
Canottaggio, il quattro di coppia maschile ed il due senza femminile approdano in finale ai Mondiali - Altri due equipaggi dell'Italia approdano in Finale A ai Mondiali senior 2025 di canottaggio: a Shanghai, in Cina, superano lo scoglio ... Da oasport.it