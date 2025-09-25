Mondiali 2026 svelate le mascotte
AGI - In vista dei Mondiali 2026, il massimo torneo calcistico mondiale si prepara a entrare in una nuova era di inclusività e spettacolo con la presentazione ufficiale delle tre mascotte che rappresenteranno le nazioni ospitanti: Maple il Moose (Canada), Zayu il Jaguar (Messico) e Clutch la Bald Eagle (Stati Uniti). Dichiarazioni del presidente Infantino. "Il team del 2026 si è appena ampliato e reso più divertente! Maple, Zayu e Clutch incarnano gioia, energia e spirito di unione, proprio come la Fifa World Cup ", ha dichiarato il presidente Fifa Gianni Infantino. "Le tre mascotte - ha aggiunto - sono fondamentali per l'atmosfera incredibile e coinvolgente che stiamo creando per questo torneo rivoluzionario. 🔗 Leggi su Agi.it
La FIFA presenta le tre mascotte della Coppa del Mondo FIFA 26 - I tre paesi ospitanti saranno rappresentati dall'alce Maple (Canada), dall'aquila Clutch (Stati Uniti) e dal giaguaro Zayu (Messico). Riporta fifa.com
