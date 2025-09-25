Mondiali 2026 svelate le mascotte

AGI - In vista dei  Mondiali 2026, il massimo  torneo calcistico  mondiale si prepara a entrare in una nuova era di  inclusività  e  spettacolo  con la presentazione ufficiale delle tre  mascotte  che rappresenteranno le nazioni ospitanti:  Maple il Moose  (Canada),  Zayu il Jaguar  (Messico) e  Clutch la Bald Eagle  (Stati Uniti). Dichiarazioni del presidente Infantino. "Il team del  2026  si è appena ampliato e reso più divertente!  Maple, Zayu e Clutch  incarnano  gioia, energia e spirito di unione, proprio come la  Fifa World Cup ", ha dichiarato il  presidente Fifa Gianni Infantino. "Le tre  mascotte  - ha aggiunto - sono fondamentali per l'atmosfera incredibile e coinvolgente che stiamo creando per questo  torneo rivoluzionario. 🔗 Leggi su Agi.it

