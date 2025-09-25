Mondiali 2026 svelate le mascotte
AGI - In vista dei Mondiali 2026, il massimo torneo calcistico mondiale si prepara a entrare in una nuova era di inclusività e spettacolo con la presentazione ufficiale delle tre mascotte che rappresenteranno le nazioni ospitanti: Maple il Moose (Canada), Zayu il Jaguar (Messico) e Clutch la Bald Eagle (Stati Uniti). Dichiarazioni del presidente Infantino. "Il team del 2026 si è appena ampliato e reso più divertente! Maple, Zayu e Clutch incarnano gioia, energia e spirito di unione, proprio come la Fifa World Cup ", ha dichiarato il presidente Fifa Gianni Infantino. "Le tre mascotte - ha aggiunto - sono fondamentali per l'atmosfera incredibile e coinvolgente che stiamo creando per questo torneo rivoluzionario. 🔗 Leggi su Agi.it
In questa notizia si parla di: mondiali - svelate
Mondiali 2026, svelate le mascotte
#brabus, a #pebble beach svelate novità e anteprime mondiali. Tra supercar e lusso debutta anche la #Rocket GTC Deep Red - X Vai su X
Biathlon – Svelate le candidature per gli IBU Awards 2024-2025 - facebook.com Vai su Facebook
Mascotte ufficiali dei Mondiali di Calcio 2026: protagoniste negli stadi e nel digitale - Maple, Zayu e Clutch: le mascotte ufficiali dei Mondiali di Calcio 2026 tra cultura, sport e mondo digitale. Segnala notizie.it
Le mascotte dei Mondiali di calcio del 2026, che si giocheranno in Messico, Canada e Stati Uniti - L’alce Maple – che vuol dire “acero”, l’albero la cui foglia si trova sulla bandiera del Canada – è un portiere, e tra le altre cose la FIFA l’ha associata al valore della «creatività»: una cosa un po ... Secondo ilpost.it