AGI - In vista dei Mondiali 2026, il massimo torneo calcistico mondiale si prepara a entrare in una nuova era di inclusività e spettacolo con la presentazione ufficiale delle tre mascotte che rappresenteranno le nazioni ospitanti: Maple il Moose (Canada), Zayu il Jaguar (Messico) e Clutch la Bald Eagle (Stati Uniti). Dichiarazioni del presidente Infantino. "Il team del 2026 si è appena ampliato e reso più divertente! Maple, Zayu e Clutch incarnano gioia, energia e spirito di unione, proprio come la Fifa World Cup ", ha dichiarato il presidente Fifa Gianni Infantino. "Le tre mascotte - ha aggiunto - sono fondamentali per l'atmosfera incredibile e coinvolgente che stiamo creando per questo torneo rivoluzionario. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Mondiali 2026, svelate le mascotte